Corruzione al Comune di Palermo: oggi primi interrogatori. Altri arresti in vista?

Carabinieri e Guardia di finanzieri hanno sequestrato documenti e cellulari nel corso delle perquisizioni eseguite a Palermo nelle abitazioni delle sette persone arrestate nell’ambito dell’indagine per corruzione al Comune di Palermo. Oggi inizieranno gli interrogatori di garanzia. Le indagini degli investigatori stanno proseguendo in queste ore sulle tre lottizzazioni in altrettante aree industriali dismesse: l’ex Keller di via Maltese, alcuni capannoni in via Messina Marine e l’ex fabbrica di agrumi a San Lorenzo.

Si tratta di progetti per la costruzione di centinaia di appartamenti nelle aree industriali dismesse. Ai domiciliari sono finiti i due capigruppo di Pd e Iv, Giovanni Lo Cascio e Sandro Terrani; due funzionari comunali: Mario Li Castri e Giuseppe Monteleone; l’architetto Fabio Seminerio e gli imprenditori Giovanni Lupo e Francesco La Corte. All’architetto Agostino Minnuto è stato invece notificato l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. I progetti al centro dell’indagine, previsti in deroga …









