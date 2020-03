Coronavirus, prenotazioni in calo anche negli hotel di Selinunte

L’effetto coronavirus potrebbe pure arrivare dalle nostre parti e mettere a rischio la stagione estiva. Le notizie che arrivano giorno dopo giorno non rassicurano gli italiani e gli stranieri che, al momento, stanno evitando di prenotare per le vacanze estive. Gli albergatori di Marinella di Selinunte sono preoccupati e temono che le prenotazioni per i mesi caldi (cioè quelli dove le strutture alberghiere fanno il pieno) potrebbero subire un’impennata al ribasso. «Qualche cancellazione l’abbiamo già avuto – spiega Carlo Cascio, direttore del “Gran Hotel Selinunte” – già la prossima Pasqua è a rischio e stiamo avvertendo rallentamenti nelle prenotazioni per l’estate, rispetto a quanto è successo lo scorso anno». La paura maggiore è quella che i gruppi stranieri potrebbero cancellare le prenotazioni.

Gli alberghi che lavorano anche col turismo scolastico hanno già accusato il …









