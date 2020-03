Coronavirus, Marsala: le disposizioni in ospedale. Limite alle visite dei pazienti, e …

Disposizioni stringenti per il coronavirus sono state prese dal direttore dell’ospedale di Marsala, il “Paolo Borsellino”. Il dottore Giurlanda ha infatti firmato un regolamento per l’ingresso dei visitatori.

Innanzitutto, il consiglio è di ridurre al minimo le visite ai malati, per evitare affollamento dell’ospedale. Chi accede in ambulatorio, deve venire da solo. Se non può, deve avere solo un accompagnatore.

Prima di entrare in ambulatorio i pazienti verranno interrogati sui loro viaggi recenti e sulle loro condizioni di salute: “Siete stati negli ultimi giorni in zone a rischio?”. Se la risposta sarà affermativa verranno rispediti al medico di famiglia.

Inoltre è stato previsto di mettere a disposizione del personale delle soluzioni disinfettanti per lavare le mani.

Va detto che, comunque, fino a ieri si entrava e usciva senza controllo dai reparti, secondo le segnalazioni giunte a Tp24.

In un altro avviso pubblico, sempre la









