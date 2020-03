Coronavirus, le disposizioni per chi viaggia con EasyJet e Ryanair

Prosegue l’emergenza per Coronavirus e viaggiare sta diventando di giorni in giorno sempre più complicato. Sono molte, infatti, le compagnie aeree che hanno deciso di cancellare o di ridurre i voli da e per l’Italia. L’ultima in ordine di tempo a prendere tale decisione è stata EasyJet che ha ridotto i voli da e per l’Italia e sopratutto quelli che avevano come meta il Nord Italia. Ecco le info in merito nonché gli ultimi aggiornamenti comunicati dalla Ryanair e le info sugli eventuali rimborsi.

EasyJet: le restrizioni e i rimborsi

La EasyJet sulla sua pagina ufficiale comunica che la salute ed il benessere dei passeggeri e dell’equipaggio sono la priorità della compagnia aerea.

Proprio per questo le attuali politiche che sono state prese e che la EasyJet prenderà saranno in linea con le indicazioni fornite …









Leggi la notizia completa