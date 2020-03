Coronavirus, i casi in Sicilia sono sei, e non nove: ecco chi e dove è contagiato

Sono sei i casi positivi al coronavirus nella regione Sicilia, e non 9 come aveva comunicato la Protezione civile nazionale alle ore 18:00.

Di questi casi tre sono i turisti lombardi che facevano parte di una comitiva in vacanza a Palermo; il quarto caso è quello della signora cinquantenne catanese che è risultata positiva a due tamponi dopo essere andata a trovare la figlia in Lombardia, ma per cui si attende un responso definitivo dall’Istituto Spallanzani. Gli altri due casi di contagio sarebbero stati riscontrati uno sempre a Catania e l’altro a Ragusa, secondo quanto pubblicato da Gds. Anche in questi due ultimi casi si attende conferma dello Spallanzani. Ci sarebbe anche un settimo caso in attesa di conferme

La Regione Sicilia finora ha effettuato 291 esami su altrettante persone.









