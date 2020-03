Calatafimi Segesta. Successo per il corso di lingua siciliana. Ben trenta gli iscritti

Calatafimi Segesta. È al di sopra di ogni aspettativa il “successo” ottenuto dal corso di lingua siciliana organizzato dall’associazione «TipiChé Sensazioni».

Più di trenta sono gli iscritti al percorso culturale gestito in 20 lezioni, dal professore Giuseppe Gerbino, castellammarese, affermato poeta e studioso della lingua siciliana, socio fondatore e membro del collegio scientifico dell’Accademia Della Lingua Siciliana di Palermo.

Da gennaio e fino al prossimo mese di aprile, due volte a settimana, gli iscritti al corso, si ritrovano all’interno della biblioteca comunale per “condividere” questo percorso culturale. Le lezioni sono state articolate in due diverse fasi: si parte con la grammatica, per procedere poi all’analisi della terminologia, finendo poi per analizzare concetti e dinamiche che hanno portato all’evoluzione della lingua siciliana. Nella seconda fase si darà spazio a ospiti, studiosi della cultura …









Leggi la notizia completa