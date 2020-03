Altri tre casi di coronavirus in Sicilia. Ecco dove

Altri tre casi sospetti di coronavirus sono stati registrati oggi a Catania (due) e a Palermo, i tamponi risultati positivi sono stati trasmessi dalla Regione siciliana all’Istituto superiore di sanità per l’eventuale certificazione. I tre nuovi casi si aggiungono ai 7 comunicati un’ora fa dal dipartimento di Protezione civile nazionale. Anche gli ultimi tre siciliani risultati positivi – secondo quanto si apprende – hanno avuto contatti con le zone di contagio in Lombardia e poi sono rientrati nell’Isola. Dei tre nuovi pazienti, solo uno è stato ricoverato a Catania perché presenta sintomi, mentre gli altri due sono in isolamento domiciliare in quanto asintomatici.

Il nuovo caso sospetto segnalato dal Policlinico di Palermo riguarda invece una delle persone che fanno parte della comitiva di turisti bergamaschi in quarantena nell’hotel Mercure.

Nel complesso dunque, come detto, sono 10 i casi in Sicilia tra chi ha …









Leggi la notizia completa