Alcamo, operazione “Palude”. Il 24 marzo il gip di Trapani deciderà sul rinvio a giudizio

Il gip di Trapani il 24 marzo dovrà decidere se rinviare a giudizio i venti indagati dell’operazione “Palude” che nel novembre del 2018 portò agli arresti domiciliari quattro persone tra cui l’ingegnere capo del Genio Civile di Trapani, l’alcamese Giuseppe Pirrello.

L’operazione della Guardia di Finanza portò alla luce un sistema finalizzato ad assicurare indebite agevolazioni a numerosi soggetti privati ed imprenditori in relazione agli adempimenti in materia di edilizia privata e pubblica di competenza del Genio Civile e all’affidamento di lavori pubblici.

Questi i venti indagati. Sono gli alcamesi: Giuseppe Pirrello, Aurelio Onofrio Pirrello, Giuseppe Pipitone, Vincenzo Coppola, Gaetano Vallone, Vincenzo Paglino, Andrea Pirrone, Francesco Pirrello, Giuseppe Grillo, Vito Emilio Bambina, Stefano Gebbia, Francesco Gebbia, Antonino Colletta, Ignazio Messana, Giuseppe Paglino. Giuseppe Gaspare Motisi, Giuseppe Mulè e Felice Scaraglino di Castellammare. Giovanni Lentini di Castelvetrano. Giuseppe Maiorana di Calatafimi-Segesta

