Alcamo, compra un “Miliardario Mega” e vince due milioni di euro

Ancora una vincita milionaria in provincia di Trapani al gratta e vinci. Con una lettera anonima, di quelle innocue, e una sola parola: “Grazie”, così il fortunato vincitore del gratta e vinci milionario comprato in un tabacchino di viale Italia ad Alcamo ha voluto ringraziare il titolare dell’attività dove ha acquistato il biglietto, un “Miliardario Mega” da 10 euro, che gli ha regalato ben due milioni di euro.

Il titolare della tabaccheria Francesco Emanuele Gullo, ha esposto la locandina della Lottomatica per annunciare l’avvenuta vincita. “Posso soltanto dire che il biglietto vincente è stato venduto nel mese di febbraio. Non sappiamo chi è stato il vincitore o la vincitrice. Fortuna sue e nostra che abbiamo portato fortuna a questa persona e alla sua famiglia”.









