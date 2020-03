[Aci] La Premiazione dei Campioni Siciliani 2019 sarà mercoledì 29 Aprile.

Fissata la nuova data dalla Delegazione ACI Sport Sicilia. Confermate la presenza del Presidente ACI e di tutti gli ospiti più attesi. Battaglia “Una nuova collocazione trovata per non intralciare gli impegni di tutti gli sportivi ”.

Si svolgerà mercoledì 29 aprile 2020 la Premiazione dei Campioni Siciliani di Automobilismo e Karting 2019. La nuova data si è resa necessaria dopo il rinvio dovuto all’emergenza corona virus, per la quale si auspica una imminente conclusione.

La serata avrà inizio alle ore 19.00 presso l’Hotel Four Points by Sheraton di Aci Castello (CT) alla presenza di tutti gli ospiti attesi ed in particolare quella del Presidente dell’Automobile Club Angelo Sticchi Damiani.

Il Delegato Regionale Armando Battaglia, in un costante confronto con Daniele Settimo ed il supporto della Segreteria della Delegazione ACI Sport Sicilia, ha lavorato per definire una nuova data per la premiazione, …









Leggi la notizia completa