Un Marsala poco pungente e graziato sul finale non va oltre lo 0 a 0 contro la Palmese

Il Marsala Calcio, nella gara valida per il 26esimo turno del campionato di serie D, non va oltre lo zero a zero sul campo della Palmese. Viene così sprecata la prima di una serie di partite “abbordabili” dove potere racimolare punti, prima della fine del campionato.

Ben poca cosa la verve degli azzurri che quasi mai, sono riusciti a mettere in seri pericoli la retroguardia nero-verde. Palmese che tra l’altro, alla fine della prima frazione di gioco, ha sfiorato il goal in un paio di occasioni, un clamoroso palo colpito dal centravanti Tiboni e una traversa colpita di Scopelliti. Un match, insomma che ha visto meglio la formazione di casa rispetto ai libetani per numero di occasioni avute. Sul finale il Marsala è stato anche graziato dal direttore di gara che non ha concesso un rigore, al quanto netto, ai …









