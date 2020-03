Trapani, il Rotary Club dona l’attrezzatura sanitaria alla Pediatria del Sant’Antonio

Si è tenuta venerdì mattina presso il reparto di pediatria dell’ospedale Sant’Antonio abate di Trapani la consegna ufficiale delle attrezzature tecnologiche sanitarie comprate dalla Rotary Club di Trapani e donate al reparto. Presenti il manager dell’ASP avvocato Fabio Damiani, il dottor Marcello Palmeri facente funzioni del reparto di pediatria e il presidente Rotary Club di Trapani Livio Marrocco.

“Il Rotary Trapani – afferma Livio Marrocco – al servizio della comunità e delle istituzioni del territorio anche attraverso questi piccoli ma importanti gesti. Abbiamo donato un microscopio digitale ed apparecchiature per la saturazione e il controllo della pressione di ultima generazione al reparto.”

“Ringraziamo – afferma Damiani – il Rotary di Trapani nella persona del Livio Marrocco per la sensibilità e presenza continua e costante nel territorio. Stiamo rafforzando la sanità in provincia di Trapani investendo …









