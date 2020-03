Trapani, il Comune: “Riapre l’Osteria della Solidarietà”

Riaprirà presto l’Osteria della Solidarietà di Trapani dopo che nell’agosto scorso l’ente concessionario ha comunicato il recesso dall’affidamento in concessione del punto polifunzionale di ristoro e mensa denominata “Osteria della solidarietà” di Corso Piersanti Mattarella n. 31 utilizzata per offrire una pronta risposta ai bisogni primari dei soggetti versanti in condizioni di disagio socio-economico e familiare e/o di emarginazione sociale.

A dare la propria disponibilità per riattivare il centro è stato l’Ente Ecclesiastico “Chiesa SS. Trinità” che si farà carico della gestione complessiva del servizio di mensa sociale con proprio personale, fornendo le derrate alimentari mediante proprie risorse finanziarie, la preparazione e somministrazione dei pasti, mediante l’utilizzo delle attrezzature strumentali presenti all’interno dell’immobile nonché facendosi carico della cura del bene, sorveglianza e …









