Trapani, auto impatta contro un blocco di cemento. Ecco come sono andate le cose…

É stato vittima di un calo glicemico mentre era alla giuda il signore di 80 anni che, nel pomeriggio di ieri, ha invaso la zona pedonale di Piazza Vittorio Emanuele travolgendo un blocco di cemento e trascinandolo fino al lato opposto da cui poi è uscito imboccando contromano la via Pallante che porta sul lungomare Dante Alighieri. L’accaduto è stato ripreso da alcuni ragazzi e oggi il video è diventato virale sul web. L’uomo, F.S. soffre di diabete ma è una persona del tutto autonoma. Esce, guida e conduce la sua vita regolarmente. Dopo l’incindente è tornato a casa e visto lo stato confusionale è stato accompagnato in ospedale. Dalla struttura sanitaria è stato dimesso solo questa mattina. I familiari, non avendo notato lo stato in cui si trovava la vettura del padre, solo questo pomeriggio sui social sono venuti a conoscenza dell’ …









