Trapani, Assostampa incontra l’Amministrazione: “Il Comune avrà addetto stampa”

Entro il 2020 il Comune di Trapani sarà dotato di un giornalista addetto all’Ufficio stampa, con contratto a tempo indeterminato.

E’ quanto emerso nel corso dell’incontro tra l’assessore delegato dal sindaco, Dario Safina, e il segretario provinciale di Assostampa Vito Orlando, svoltosi a Palazzo D’Alì.

A breve, ha assicurato l’assessore Safina, sarà emanato il bando, così come aveva previsto l’amministrazione nel piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021. Il consiglio comunale nei mesi scorsi aveva approvato una mozione per l‘istituzione anche nel comune di Trapani di un ufficio stampa.

Orlando, al termine del cordiale colloquio, ha ringraziato Safina per la sensibilità istituzionale e si è detto soddisfatto di quanto determinato dal sindaco Tranchida e dall’assessore, e ha assicurato la disponibilità di Assostampa per un apporto sulle modalit& …









Leggi la notizia completa