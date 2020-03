Tragedia alla festa dell’influencer: ghiaccio secco in piscina fa reazione, 3 morti

La cretineria ne ammazza sempre più del coronavirus.

Tragica morte per tre ragazzi che partecipavano a una festa di compleanno a Mosca.

I tre, sui 30 anni, erano appena uscita dalla sauna e si sono buttati in piscina insieme ad altri per lamentarsi subito dopo che l’acqua era troppo calda.

A quel punto, secondo la ricostruzione della Bbc online, sono stati lanciati in acqua dei blocchi di ghiaccio secco che hanno provocato una reazione chimica.

Gli ospiti della festa, organizzata per celebrare i 29 anni della nota influencer di Instagram, Yekaterina Didenko, hanno subito iniziato a tossire e molti hanno perso conoscenza.

Tre di loro sono morti soffocati: tra questi anche il marito della festeggiata, Valentin Didenko. Le altre due vittime sono Natalia Monakova e Yuri Alferov, 25 anni..Analisi preliminari hanno rivelato che i tre giovani sono deceduti per soffocamento.

Il ghiaccio secco è una forma solida di anidride carbonica …









