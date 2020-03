Serie D girone I: il punto sulla 26^ giornata. Risultati, classifica e prossimo turno

Domenica 1 marzo si è giocata la ventiseiesima giornata della Serie D girone I, nonché la nona giornata del girone di ritorno.

Vincono in scioltezza le prime tre della classe: il Palermo supera 4-0 il Nola, che rimane a metà classifica, il Savoia vince 3-1 contro il Corigliano, intrappolato in zona play-out e il Giugliano cala il tris contro il Biancavilla, fermo nella zona centrale della classifica con un punto in meno del Nola.

Si fermano FC Messina e Acireale che non approfittano dello scontro diretto per salire in classifica e impattano a reti bianche, mentre vince il Troina di misura contro la Cittanovese, scavalcata dall’ACR Messina che conquista tre punti importantissimi contro il Licata (adesso a -5 dalla zona play-off), in attesa del derby di domenica prossima.

Nelle zona bassa della classifica infine, pareggi scialbi fra San Tommaso e Marina di Ragusa e fra Palmese e Marsala …









