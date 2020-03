Mazara, verso l’apertura del mercato ittico e agroalimentare

Finalmente dopo tanti anni entrano in funzione il Mercato Ittico e il Mercato Agro- Alimentare grazie alla firma del decreto di variante di concessione da parte dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

È nostra intenzione inoltre, dare fruibilità anche di alcuni spazi al CNR di Mazara del Vallo per adibirli ad uffici e laboratori scientifici. L’Assessore comunale alle Attività Produttive, Vincenzo Giacalone e l’ufficio Patrimonio del Comune hanno seguito e curato tutto l’iter. La situazione della struttura ubicata al Porto Nuovo di Mazara del Vallo non è assolutamente in stato di degrado. Condizione confermata dal sopralluogo effettuato nei giorni scorsi, dall’Assessore Giacalone e da alcuni tecnici comunali».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, appresa la notizia della firma del decreto di variante di concessione da Mercato Ittico in Mercato Ittico e Ortofrutticolo, da parte dell’Assessorato …









