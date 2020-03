Mazara, divieto di transito nel lungomare Fata Morgana

Per i prossimi 20 giorni è istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, su tutto il lato mare del lungomare Fata Morgana, che sarà in vigore in due fasce orarie: dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00.

L’ordinanza n. 51 di oggi della Polizia Municipale è stata emanata per consentire la realizzazione dei lavori di ricerca ed eventuale bonifica di residuati bellici esplosivi nel lungomare Fata Morgana: lavori che saranno realizzati dall’impresa Zivolo di Colli di Volturno (IS) e che sono propedeutici alla realizzazione del nuove collettore fognario acque nere della zona Tonnarella Trasmazaro che sarà invece realizzato dal Raggruppamento Temporaneo d’Imprese aggiudicatario dell’appalto Invitalia.

La prossima settimana saranno forniti dettagli sulla consegna e sull’avvio dei lavori di realizzazione della nuova condotta fognaria di Tonnarella e Trasmazaro, finanziati ed attesi da anni, che finalmente si avvieranno in tempi …









Leggi la notizia completa