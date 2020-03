Marsala, elezioni: si spacca il centrodestra. Lo Curto annuncia: “Sosteniamo Grillo”

Si spacca il centrodestra a Marsala in vista delle prossime elezioni amministrative di Maggio. Eleonora Lo Curto, deputato regionale dell’Udc, infatti, in una nota dichiara di voler sostenere il candidato dei moderati, Massimo Grillo.

Su Grillo converge anche l’altro deputato regionale di Marsala, Stefano Pellegrino, eletto con Forza Italia. Ciò significa che il centrodestra si spacca, perché Giulia Adamo (con la quale Lo Curto si lasciò malissimo ai tempi dell’esperienza da assessore nella sua Giunta) può contare solo su Diventerà Bellissima, Lega e Fratelli d’Italia.

L’Udc va con Grillo, Forza Italia non si sa. Certo è che la lista che sta preparando Stefano Pellegrino per Grillo non avrà il simbolo di Forza Italia.

Ecco la dichiarazione di Lo Curto:

Le elezioni del prossimo 24 maggio devono segnare una discontinuità netta con l’attuale sistema di governo della Città, che a torto …









Leggi la notizia completa