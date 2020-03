Marsala, elezioni: Leo Giacalone candidato al posto di Agostino Licari?

Potrebbe esserci una novità importante nello schieramento del centrosinistra in vista delle elezioni amministrative di Maggio a Marsala. Il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, non si ricandida.

Al suo posto dovrebbe candidarsi l’attuale vice sindaco, Agostino Licari. Secondo fonti interne alla Giunta sarebbero tre le liste a supporto di Licari, che comunque dovrà vedersela con il ritorno in campo di Giulia Adamo (Fratelli d’Italia e Lega), e con i moderati che candidano ancora Massimo Grillo (sei o sette liste centriste, con pezzi sparsi da tutti i partiti).

E’ per questo che Agostino Licari, che non è mai stato convinto fino in fondo della sua candidatura, potrebbe fare un passo indietro a favore di Leo Giacalone, nel tentativo di allargare ancora di più la coalizione, e di recuperare tra i delusi dell’ormai eterno quasi – candidato Nicola Fici, o di quelli che non vedono di buon …









