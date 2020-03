Maltrattamenti in famiglia, arrestato un uomo a Trapani

I Carabinieri della Stazione di Trapani hanno eseguito l’ordinanza di aggravamento emessa, dall’Ufficio di Sorveglianza di Trapani, per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti di un uomo trapanese, cl.86, già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, per fatti attinenti a svariati reati, tra cui minacce, violenza privata e lesioni personali.

Le indagini hanno acclarato che l’uomo era solito vessare con violenze fisiche e psicologiche la compagna convivente e minacciare, allo stesso tempo, i parenti più prossimi della vittima, ingenerando nella donna uno stato di soggezione e paura per la propria incolumità.

Alla luce della gravità dei fatti, il pericolo concreto che i reati commessi dall’uomo potessero esser portati ad ulteriori più gravi conseguenze e i precedenti di polizia di cui lo stesso risulta …









