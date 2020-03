Mafia e politica. Ecco perché Paolo Ruggirello deve restare in carcere

“Nessuna novità”. Non c’è nulla di nuovo a favore di Paolo Ruggirello per motivare una sua scarcerazione: resta una persona “socialmente pericolosa”.

E’ questo, in sintesi, il motivo per cui l’ex deputato regionale, arrestato a Marzo 2019 nell’operazione antimafia “Scrigno”, resta in carcere, al penitenziario di Santa Maria Capua Vetere.

I giudici hanno rigettato la richiesta dei difensori del politico di annullare la misura cautelare in carcere, o quanto meno alleviarla con i domiciliari. Una richiesta però rigettata dal Gup Filippo Serio.

Ruggirello è stato arrestato con l’accusa di essere organico a cosa nostra, in particolare di intrattenere rapporti molto stretti con soggetti mafiosi di Trapani e del Belice, e che a sua carriera politica degli ultimi anni abbia spiccato il volo grazie al sostegno di cosa nostra. L’ex deputato regionale del Pd & …









