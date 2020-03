“La ricetta della Domenica” – L’irresistibile gusto della Parmigiana di melanzane

Direttamente da GlutenFree4Sisters, oggi per “La ricetta della Domenica” vi proponiamo la parmigiana di melanzane, specialità tipica del centro e Sud Italia ma che col tempo ha saputo imporsi anche nelle regioni settentrionali. Tante le varianti di questo piatto.

Ingredienti:

3 melanzane (circa 1 kg)

600 gr Passata di pomodoro

400 gr mozzarella

2-3 fette di sottilette

300 gr parmigiano grattugiato

200 gr prosciutto cotto

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio q.b.

Foglie di Basilico q.b.

Procedimento:

Friggete le fette di melanzane, nel frattempo preparare la salsa e comporre il tutto seguendo gli strati partendo dalla base del sugo, a seguire: melenzane, parmigiano, prosciutto e mozzarella. Mettere in forno a 180º finché la parmigiana non sia dorata, per un totale di circa 40 minuti.

Consiglio: per eliminare l’acidità della salsa, cuocere la passata di pomodoro (1 kg) con un cucchiaio di sale e tre di zucchero.









Leggi la notizia completa