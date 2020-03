Inaugurata a Marsala la Casa delle Farfalle

La Casa delle Farfalle di Marsala ha finalmente aperto le sue porte al pubblico. Venerdì l’inaugurazione alla presenza delle autorità cittadine e del curatore del progetto Enzo Scarso.

Ad accogliere i primi visitatori è stato lo sfavillio di centinaia di farfalle colorate, le speciali abitanti del giardino tropicale allestito all’interno del complesso monumentale San Pietro. Insieme a loro anche piante rare e insetti particolari, per un vero e proprio angolo di paradiso in pieno centro.

“Dopo settimane di preparativi, oggi finalmente il taglio del nastro di questa meravigliosa struttura – ha commentato l’assessore alle politiche culturali e sociali Clara Ruggieri – È stato un progetto fortemente sostenuto dall’amministrazione, con in testa il sindaco Alberto Di Girolamo, che amplia l’offerta turistica di Marsala, già nota per la sua tradizione vitivinicola, per le sue bellissime saline e …









Leggi la notizia completa