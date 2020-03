I negozi cinesi non chiudono per ferie ma per eccesso di fake news. Il virus dell’egoismo e dell’ignoranza

Comprendere la gravità del coronavirus non solo sotto l’aspetto medico è ciò che terrà impegnate, in questi primi mesi del 2020, soprattutto le società maggiormente colpite dal virus come la Cina e l’Italia e in generale la società mondiale che sente il peso del contagio imminente e incontrollato di un nemico invisibile che si diffonde con la socialità e l’aggregazione tra persone.

Analizzare quanto sta accadendo in queste settimane non è facile quando a complicare tutto vi è un giornalismo d’assalto che mira a terrorizzare la popolazione con titoli intrisi di panico, oppure un vortice incontrollato di fake news partorite dal web a cui fin troppe persone fanno riferimento per riuscire a dimostrare di saper parlare del fenomeno, spesso con saccente presunzione di essere sufficientemente a conoscenza dei fatti anche a scapito dei dati scientifici che circolano …









