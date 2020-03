Facciamola finita con questa pazzia

Cronaca di una tranquilla mattina di follia a Marsala. Sul tavolino di un bar campeggia un flacone di lysoform medicinale. In tutti i supermercati non si trova più l’alcol. Il grande magazzino cinese Perfect World chiude i battenti “per mancanza di clientela”. E… devo andare avanti con lo stucchevole elenco? Dilaga la cretineria, questa è la pura e semplice verità. E il succo di tutta la faccenda è solo questo: stiamo vivendo come una massa di imbecilli rintronati nel vortice di un’allucinazione collettiva. E ci stiamo facendo tanto, ma tanto e tanto male. In tutti i settori, a cominciare dal turismo, l’economia sta andando a catafascio. La recessione è alle porte. L’autogol che ci siamo inflitti è clamoroso e perfetto.

Per questo è venuto il momento di dire basta. Non certo di dire basta al buon senso scientifico dei medici che suggeriscono i modi per fronteggiare …









