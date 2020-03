Elezioni sindacali alla Lima Corporate di Calatafimi, vince la Fim Cisl

La Fim Cisl Palermo Trapani, con 48 voti su 72, vince per la terza volta consecutiva le elezioni Rsu che si sono svolte nella sede di Calatafimi Segesta della Lima Corporate, nel trapanese, ottenendo due seggi su tre.

I due Rsu eletti per la Federazione dei Metalmeccanici della Cisl sono Dario Vultaggio (il primo con 27 voti ed eletto anche Rls) e Alessandro Benigno. “Abbiamo ottenuto il doppio dei voti rispetto all’altra lista che ha avuto un seggio – spiegano Antonio Nobile segretario generale Fim Cisl Palermo Trapani e Giuseppe Tarantino segretario provinciale -, e ciò che ci rende ancora più soddisfatti è che i lavoratori hanno premiato e confermato con le loro preferenze il buon lavoro svolto dai nostri Rsu in questi anni. Impegno che continuerà perché da sempre è la nostra missione stare vicini ai lavoratori per la loro tutela, per la garanzia …









Leggi la notizia completa