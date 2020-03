Domenica a Selinunte da record con 2218 visitatori

Un numero considerevole di visitatori oggi, domenica 1 Marzo, al Parco Archeologico di Selinunte in concomitanza con la giornata promossa dalle Guide Turistiche Italiane. In occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica, l’Associazione Guide Turistiche Trapani e Sicilia Occidentale, ha promosso una giornata dove si poteva approfittare gratuitamente di essere accompagnati da guide specializzate e abilitate per conoscere meglio zone archeologiche come quella di Selinunte.

Gli ingressi al Parco sono stati 2218, e questo dato è estremamente positivo per il nostro territorio, a maggior ragione se si considera che il turismo in questo periodo di bassa stagione è normalmente assopito. Iniziative come queste fanno ben sperare che sempre più turisti, ma anche sempre più cittadini residenti nelle zone limitrofe, possano appassionarsi alla nostra cultura e ai nostri tesori, ottenendo così sempre maggiore tutela e passione per il territorio.



L’articolo Domenica a Selinunte da record …









Leggi la notizia completa