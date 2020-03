Dattilo fermato in casa, tracollo del Castellammare. Vince agevolmente il Mazara

Si allunga a dieci risultati utili consecutivi la striscia del Dattilo che però quest’oggi non è andato oltre lo 0-0 casalingo contro l’Oratorio San Ciro e Giorgio. A sei giornate dal termine del campionato di Eccellenza, rimangono altrettanti i punti di vantaggio sulla seconda della classe che da oggi è il Canicattì, visto il 5-0 sul Monreale. Staccato l’Akragas, perdente a Favara. Tracollo del Castellammare a San Cataldo: 4-0 per i locali ed è vera e propria crisi per i castellammaresi che nelle ultime cinque gare hanno racimolato solo un punto e che adesso devono guardarsi alle spalle per non entrare nella lotta play out. Passeggia il Mazara sulla Cephaledium con un tennistico 0-6: settimo posto dei canarini che la sbloccano al 2′ con Pizzo e raddoppiano direttamente dagli 11 metri con Caronia al 44′.

Nella ripresa dilagano i mazaresi con Lombardo al 47& …









Leggi la notizia completa