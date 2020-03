Coronavirus, tenda pre-triage attiva in PS ospedale a Castelvetrano

Anche presso l’area d’emergenza dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano è stata allestita una tenda che servirà per il pre-triage. A montarla è stata l’associazione di protezione civile “Anvvfc” di Mazara del Vallo. La struttura mobile servirà per l’attività di accoglienza di eventuali pazienti sospetti d’aver contratto il virus CoVid-19. All’interno della tenda saranno eseguiti gli accertamenti necessari a confermare o meno l’avvenuto contagio, in modo tale da garantire maggiore serenità ai fruitori del pronto soccorso. L’iniziativa rientra tra le misure di prevenzione adottate dalla Regione Siciliana e riguarda tutti gli ospedali Dea di secondo livello e i presidi sanitari dove sono presenti reparti di malattie infettive, tranne le strutture che dispongono già di percorsi dedicati.

