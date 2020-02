Campobello, inaugurato il nuovo cine-teatro Olimpia

Alla presenza di sua eccellenza il prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi, del sindaco Giuseppe Castiglione, delle autorità militari, religiose e civili e di un pubblico numeroso e partecipe, in un clima di grande emozione ed entusiasmo si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo cine-teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli”.

«L’apertura di questo teatro rappresenta l’inizio di un nuovo corso per tutto il territorio – ha dichiarato il prefetto Tommaso Ricciardi – Questo bellissimo gioiello è infatti un motivo di orgoglio non solo per la città di Campobello, ma per l’intera provincia di Trapani e speriamo che possa essere foriero di tante stagioni teatrali e di tanti successi. Congratulazioni al sindaco Castiglione per questa bellissima opera e per come ha impiegato i soldi pubblici».

«Ringrazio sua eccellenza il prefetto Ricciardi – ha affermato il Sindaco – per …









