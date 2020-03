Campobello. Ballo in maschera, quando la carità prende il sapore della relazione fraterna

Lunedì 24 febbraio la Caritas cittadina, attraverso il progetto “La carità è festa” ha organizzato, anche quest’anno, il carnevale Caritas, nella parrocchia San Giovanni Battista a Campobello di Mazara. Una piacevole serata in cui la carità prende il sapore della relazione fraterna; una carità che cura la povertà dell’emarginazione e del disagio; una carità che diventa un inno di lode a Dio nella cornice della musica e della danza. Un momento festoso che vede tutti raccolti attorno a una grigliata, un momento conviviale che altro non è che il prolungamento del convito per eccellenza, il banchetto eucaristico. Un invito esteso a tutta la comunità parrocchiale affinché tutti ci possiamo riscoprire apostoli della carità, poiché, come dice il nostro amato papa Francesco, Apostolo della parola e dei fatti, all’udienza del 15 …









