Appartamento in vendita – Via Francesco Gambini, Marsala

Nella centralissima Via Francesco Gambini a Marsala è in vendita un appartamento non arredato (con ingresso anche da Via Selinunte) al secondo piano, servito da ascensore, di circa 130 Mq oltre posto auto. L’immobile richiede qualche piccola sistemazione ma è comunque abitabile. L’appartamento dispone di riscaldamento automatico, ed è suddiviso in 4 vani oltre 2 bagni, ed è perfettamente adatto ad una coppia o una famiglia che ama vivere in pieno centro storico e la richiesta di 100.000,00 (trattabili) è in linea con i prezzi di mercato. Classe G come prestazione energetica.

Potete richiedere delle informazioni e visitare l’appartamento senza alcun impegno compilando il form qui sotto. (Rif. D40)









Leggi la notizia completa