15enne tenta rapina con una pistola finta: carabiniere spara tre colpi e lo uccide

Tragedia la scorsa notte a Napoli dove un ragazzino di 15 anni, Ugo Russo, è morto dopo essere stato raggiunto da diversi proiettili uno dei quali lo avrebbe colpito alla testa: trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini è morto poco dopo il suo arrivo.

Stando a quanto si apprende i colpi che hanno raggiunto il ragazzo sarebbero stati esplosi da un carabiniere fuori servizio vittima di un tentativo di rapina da parte del 15enne.

Il militare, di 23 anni, era a bordo della propria auto con una ragazza quando è stato minacciato dal ragazzo, che aveva una pistola e il volto coperto con scaldacollo e casco. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri nella zona di Santa Lucia, in Via Generale Orsini.

Il quindicenne, arrivato con uno scooter insieme con un complice, ha tentato di rapinare l’orologio al militare. Il carabiniere, in servizio …









