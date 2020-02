Trapani, l’ATM verso la nomina del nuovo consiglio di amministrazione

Dal contratto di lavoro degli ausiliari del traffico, ai nuovi soci che potrebbero entrare nella compagine societaria come i comuni di Paceco, Erice, e Favignana. Sono questi i primi impegni che dovrà affontare il consiglio di amministrazione di ATM, la società dei trasporto pubblico urbano di Trapani, non appena si sarà insediato.

Si attende il via libera da parte della Camera di Commercio che dovrà modificare la visura camerale con le nomine dei nuovi componenti fatte dal socio unico Comune di Trapani nella persona del sindaco Tranchida.

Il cda come prima cosa dovrà deliberare la nomina della Commissione Giudicatrice che dovrà selezionare il nuovo direttore generale e preparare i nuovi bandi per la selezione di autisti e personale amministrativo.









