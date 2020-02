Sicilia: è nato il comitato “amici di Paolo”, il ragazzo ucciso a coltellate a Terrasini

A Terrasini è nato il comitato “Amici di Paolo” il giovane ucciso a coltellate a Terrasini la notte tra domenica e lunedì scorsi. Gli amici di Paolo si vogliono costituiremo parte civile al processo e partecipare come persone offese, costituirsi parte civile, e contribuire con gli inquirenti ad accertare la responsabilità penale dei soggetti coinvolti.

L’idea è venuta a un amico Paolo, Gaspare Sassano, laureato in giurisprudenza che si sta abilitando come avvocato, che ha redatto il manifesto. Il cpomitato conta già più di cento iscritti. Qui il testo integrale del manifesto:Noi sottoscritti giovani di Cinisi e Terrasini,

abbiamo assistito con sgomento al barbaro assassinio del nostro coetaneo ed amico Paolo La Rosa amato e ben voluto da tutti noi. La notte del 24 febbraio è stato vigliaccamente accerchiato e aggredito da un gruppo di nostri coetanei che lo ha accoltellato più volte con …









