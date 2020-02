Siccità in Sicilia. Il mese di febbraio il più asciutto da cento anni

E’ il febbraio più asciutto degli ultimi cento anni. Il dato registrato dall’osservatorio delle acque della Regione siciliana è ormai più di un campanello di allarme soprattutto nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento.

Due mesi consecutivi senza pioggia e a risentirne principalmente è l’agricoltura, gli invasi sono ancora in salute per rifornire le abitazioni.

Antonino Cossentino, presidente della Cia Sicilia Occidentale: “Siamo davanti a un quadro preoccupante, la siccità sta compromettendo le nostre colture in corso come il grano, foraggi e ortaggi. Ma ha anche bloccato il lavoro nelle vigne, dove in questo periodo si dovrebbe lavorare ai nuovi impianti. La terra è però dura, spaccata, non si può piantare nulla in questo momento, un problema anche per i florovivaisti”.











