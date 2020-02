Serie B, sfida tra neopromosse: il Trapani va in casa della Juve Stabia, obiettivo 3 punti

Sfida tra neopromosse questo pomeriggio alle 15 al “Romeo Menti” di Castellamare di Stabia, fra Juve Stabia e Trapani, match valido per la 26esima giornata di Serie B.

I padroni di casa hanno fin qui disputato una stagione sicuramente migliore rispetto a quella dei granata, ma al momento si trovano soltanto due punti sopra la zona play-out, quindi devono evitare di commettere passi falsi. Dall’altra parte gli ospiti, penultimi in classifica e senza vittorie ormai da un mese. Situazione critica che ha spinto la società a mettere in atto il silenzio stampa. Una sconfitta potrebbe essere fatale.

DICHIARAZIONI PRE-PARTITA

Fabio Caserta (coach Juve Stabia): “A Cittadella abbiamo fatto una brutta figura ma abbiamo voltato pagina, preparando la sfida col Trapani con il solito lavoro settimanale. Bisogna saper essere equilibrati sempre, senza esaltarsi quando si vince e senza abbattersi quando si perde, e la reazione dovrà vedersi domani sul campo, …









