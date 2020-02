Serie B, harakiri Trapani contro la Juve Stabia: prima l’illusione, poi la rimonta

Sembrava la partita della svolta per il Trapani, ma anche questa volta dopo una bella prestazione e un doppio vantaggio fino a mezz’ora dalla fine, i granata non sono riusciti a ottenere una vittoria che manca da più di un mese e rimangono così penultimi in classifica sempre più lontani dalla salvezza. Un punto d’oro invece per la Juve Stabia, soprattutto per come si era messa la partita, che permette agli uomini di mister Caserta di tenersi momentaneamente fuori dalla zona play-out.

LA CRONACA

Durante il primo quarto d’ora le due squadre si studiano attaccando timidamente senza concludere in porta. Il primo squillo arriva a metà primo tempo con Grillo che accende il match sfiorando il palo, è il segnale che il gol è nell’aria, e infatti alla mezz’ora arriva il timbro del solito Pettinari che approfitta di un malinteso tra Ricci e Provedel sugli sviluppi …









