Selinunte, visite gratuite con gli “ambasciatori” del territorio

Visite guidate gratuite nel Parco Archeologico di Selinunte domenica 1 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica. Un’iniziativa promossa in collaborazione con l’Associazione Guide Turistiche Trapani e Sicilia Occidentale, per consentire a cittadini e visitatori di conoscere meglio zone archeologiche come Selinunte e Segesta accompagnati da guide specializzate e abilitate.

“Il Parco di Selinunte accoglie e patrocina con entusiasmo la Giornata Internazionale delle Guide Turistiche, una figura professionale importante che svolge con orgoglio il ruolo di ‘ambasciatore’ del territorio accompagnando i visitatori alla conoscenza del nostro straordinario patrimonio archeologico e la nostra storia” dichiara l’architetto Bernardo Agrò, direttore del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria.

“Un rapporto, Guide-Parco, che si incardina nella offerta dei servizi che il nuovo corso della gestione del Parco ha in attuazione insieme ai cantieri di restauro.” La Giornata …









