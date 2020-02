Rimpianto Trapani. I granata non vanno oltre il pari al “Menti” contro la Juve Stabia

Un pareggio dai mille rimpianti per il Trapani di Fabrizio Castori contro la Juve Stabia di Fabio Caserta. I granata disputano un signor primo tempo, portandosi in vantaggio e non concedendo praticamente nulla agli avversari. All’inizio della seconda frazione la situazione non cambia, Trapani che fa la partita e trova anche il raddoppio grazie al rigore trasformato da Taugourdeau. Lo stesso centrocampista francese però si divora il gol che probabilmente avrebbe chiuso definitivamente il match; la Juve Stabia allora, pochi minuti dopo, riapre improvvisamente la gara, prendendo coraggio e trovando infine anche il pareggio con il rigore messo a segno da Forte. Nel finale i ragazzi di Castori soffrono l’offensiva insistente delle vespe che provano a completare la rimonta senza però riuscirvi. L’errore sotto porta di Pettinari a sei dalla fine condannano così il Trapani ad un pareggio che sa quasi …









