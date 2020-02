Poesia dell’interferenza. La mostra di Nicola Pucci a Villa Zito

di Marco Marino

Mentre entro a Villa Zito (Palermo) per visitare la mostra di Nicola Pucci, in Cina due fidanzatini escono a fare una romantica gita in barca sul Lago Poyang.

L’antologica di Pucci, che è stata organizzata dall’associazione Settimana delle Culture e curata da Paola Nicita, raccoglie opere dal 1999 al 2019. E parte dalla fine, da un lavoro del 2019, la prima anomalia cui si va incontro: una statua, l’unica all’interno di una mostra di soli quadri. Un tuffatore, che poggia sul fossile di un passeggino vintage, è in procinto di saltare sopra o sotto il manubrio. Sgusciare via o lanciarsi nel vuoto.

Quando ti immergi nella sua stanza, ti sembra di trovarti in una piscina oscura, svuotata dell’acqua; le uniche timide luci sono riservate all’atleta. Intanto sul Lago Poyang, a bordo di una stretta e lunga barca, …









