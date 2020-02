Plastic free: L’amministrazione pentastellata consegnerà le borracce ecologiche agli studenti

Lunedì 2 marzo, alle 9:30, presso la scuola Gennaro Pardo, alla presenza della portavoce M5S all’Ars, Valentina Palmeri , si terrà il primo di una serie di incontri tra l’Amministrazione Comunale e le scolaresche, di quarta e quinta elementare, per la consegna delle borracce ecologiche a simbolo delle lotta contro la cultura dell’usa e getta. L’incontro sarà anche occasione per parlare di ambiente e rispetto delle risorse della Terra, sottolineando l’importanza della riduzione dell’uso della plastica, nonché spiegare in modo semplice alcuni importanti aspetti e passaggi della raccolta dei rifiuti. Quindi, nelle settimane seguenti, le borracce saranno donate a tutti i bambini di quarta e quinta elementare degli altri plessi scolastici, ad eccezione della Scuola di Marinella di Selinunte ove saranno offerte a tutte le classi, vista l’esiguo numero di studenti. Auspicando che questo …









