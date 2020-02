Omicidio Nicoletta Indelicato: chiesti 30 anni di carcere per Carmelo Bonetta

Dovrebbe essere emessa il prossimo 13 marzo la sentenza nel processo abbreviato a Carmelo Bonetta, reo confesso dell’omicidio di Nicoletta Indelicato per il quale il pm Maria Milia ha invocato la condanna a trent’anni di carcere.

E cioè il massimo della pena, considerando che si tratta di processo con rito abbreviato. Ad emettere la sentenza sarà il giudice per le udienze preliminari di Marsala Francesco Parrinello, che ha deciso il rinvio per meglio potere valutare quanto esposto e richiesto dal pubblico ministero, dai legali di parte civile (Giacomo Frazzitta e Piero Marino) e difesa (Natale Pietrafitta) e poi decidere.

Anche se, mai come in questo caso, la sentenza appare scontata, visto che l’imputato ha confessato. Seppur chiamando in correità Margareta Buffa, il cui processo (ordinario) si tiene davanti la Corte d’assise di Trapani, dove la difesa è rappresentata dall’ …









