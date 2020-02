Mazara: il Sindaco Quinci premia 5 associazioni sportive di Taekwondo

«Lo sport come scuola di vita per i nostri giovani è fondamentale. Abbiamo in mente politiche giovanili e sportive, e percorsi da costruire. Manterremo gli impegni, gli obiettivi e i progetti che stiamo mettendo in campo in questi mesi. Il taekwondo dovrà sempre più diventare riferimento dello sport a Mazara del Vallo. Non dobbiamo sottovalutare questa disciplina sportiva, che non serve solo a tenere i nostri ragazzi lontani dalle cattive compagnie ma a infondere loro regole e sani principi».

Lo ha dichiarato il Sindaco Salvatore Quinci, nel corso della Festa del Taekwondo che si è tenuta stamattina al Collegio dei Gesuiti.

Il primo cittadino ha consegnato delle pergamene agli atleti di 5 associazioni sportive che si sono distinti, e nell’occasione è stato dato anche un riconoscimento al maestro Giovanni Angileri, considerato il papà de taekwondo mazarese.









