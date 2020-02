Marsala, sassi dal cavalcavia sopra lo Scorrimento Veloce

Qualcuno butta sassi dal cavalcavia sopra lo Scorrimento Veloce. Si tratta del primo cavalcavia, quello poco vicino la più lunga delle due gallerie della strada che, a Marsala, collega Via Salemi con l’aeroporto di Birgi. Ieri una giovane, a bordo della sua auto, è stata quasi colpita, ed è stata lei a fermarsi prima nella stazione di servizio e poi a chiamare le forze dell’ordine, che sono puntualmente arrivate, avviando le prime indagini.

Purtroppo, quella di gettare sassi dai cavalcavia è una vigliaccata che ogni tanto in Italia torna di moda. Spesso sono ragazzini, che tirano pietre alle macchine che passano, non capendo che un sasso, anche piccolo, lanciato da un ponte su una strada può essere letale per chi è in auto, e provocare gravi incidenti.









