Marsala, il consiglio comunale respinge le mozioni presentate da Arcara e Linda Licari

Due mozioni respinte, altrettante ritirate e una momentaneamente sospesa. È questo il bilancio dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Marsala. Durante i lavori avviati dal vicepresidente Arturo Galfano (16 i presenti), la prima comunicazione è stata quella di L. Arcara che ha riferito che la 6^ Commissione politiche sociali è attualmente impegnata nell’indagine conoscitiva sull’Ipab Casa di Riposo, ha reso noto di avere predisposto una mozione affinchè si valuti l’istituto del comando per il personale, nell’attesa che si arrivi alla riforma regionale delle Ipab. A. Vinci ha chiesto chiarimenti circa la convenzione stipulata con una ditta per la raccolta di olio esausto, tenuto conto che altra ditta nel 2019 aveva fatto richiesto per analogo progetto a costo zero.

Concluse le comunicazioni, l’Aula ha ripreso la discussione (avviata nella precedente seduta) sulla mozione riguardante la “acquisizione al Patrimonio comunale delle aree destinate a sede stradale in località Birgi Sotano”: …









Leggi la notizia completa