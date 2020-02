Marsala Calcio: incontro fra Comune e Società, assente Cottone. Presenti Baiata e Li Causi

“La domenica si gioca per la Città, per cui i gravi problemi del Marsala Calcio riguardano anche la Città e l’Amministrazione che la guida. Non possiamo tollerare oltremodo il silenzio della presidenza e chiediamo garanzie per il proseguo del campionato, anche per rassicurare giocatori e tifoseria”. È quanto afferma l’assessore Andrea Baiata che ieri sera, su delega del sindaco Alberto Di Girolamo, ha tenuto una riunione con la dirigenza della società calcistica lilibetana per affrontare talune problematiche che stanno creando apprensione sia nella squadra che in città.

Al tavolo c’erano il vicepresidente del “Marsala Calcio” Domenico Li Causi e un altro componente del CdA, Mimmo Picciotto (entrambi dimissionari); mentre per il Comune, oltre all’assessore Baiata, il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano e il dirigente Giuseppe Fazio. Presenti anche i responsabili dirigenziali della Società calcistica Arturo Vadalà e Francesco Genna, …









Leggi la notizia completa