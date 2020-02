Marsala, Amministrative, Giulia Adamo continua la sua corsa… Massimo Grillo il suo avversario?  

E’ stata confermata dalla Cassazione la condanna erariale inflitta in appello dalla Corte dei Conti della regione siciliana nei confronti di Giulia Adamo in qualità di presidente del gruppo Udc-Verso il partito della nazione all’Assemblea regionale siciliana (Ars) che dovrà pagare 181mila euro per le somme erogate al suo schieramento e «utilizzate per finalità non istituzionali», nel periodo tra il 3 novembre 2010 e il 24 agosto 2012. In pratica si tratta della conferma della sentenza – emessa lo scorso 17 dicembre – con la quale fu respinto il ricorso della Adamo, difesa dall’avvocato Alessandro Dagnino, contro la Corte dei Conti siciliana, sezione d’appello. In primo grado, la condanna era stata più pesante e aveva imposto all’esponente dell’Udc la condanna a pagare 244mila euro per le ”spese pazze”.

